Tuyển Social Media Công Ty TNHH LF Logistics (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công Ty TNHH LF Logistics (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Thủ Dầu Một, Binh Duong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
- Inbound/Outbound process for Bonded warehouse
- Import/Export documentation
- Coordinate with team member & customers to complete process flow
- Detail will be discussed during the interview
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Have experience working in warehouse
- Preferable for candidates who have experience in Import/Export
- Detail oriented and logical thinking
- Be familar with MS. Office
- Basic English Communication
Tại Công Ty TNHH LF Logistics (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LF Logistics (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
