Tuyển Social Media Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
- Bình Dương: Binh Duong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
- PPAP sample approval And In-coming
• PPAP activities: To check samples and check vendor documents.
• Check and solving issue in production line.
• Audit vendor process for new PPAP
• Other relative activities: 5s, deviation, prepare documents for customer audit and other task with assignment from SQA supervisor
- Supplier quality activities
• 8D management
• Solving vendor quality issue
• Process audit supplier
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Preferred Experience:
- Technical university
- Ability to use machine, equipment in quality field such as CMM, Micrometer e.t.c
- Good at drawing, specification in order to support the sample evaluation.
- Good as communication to work with supplier in term of quality and technical.
Tại Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
