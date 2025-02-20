Tuyển Social Media Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Social Media Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Binh Duong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

- PPAP sample approval And In-coming
• PPAP activities: To check samples and check vendor documents.
• Check and solving issue in production line.
• Audit vendor process for new PPAP
• Other relative activities: 5s, deviation, prepare documents for customer audit and other task with assignment from SQA supervisor
- Supplier quality activities
• 8D management
• Solving vendor quality issue
• Process audit supplier

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Preferred Experience: More than 2 years
Preferred Experience:
- Technical university
- Ability to use machine, equipment in quality field such as CMM, Micrometer e.t.c
- Good at drawing, specification in order to support the sample evaluation.
- Good as communication to work with supplier in term of quality and technical.

Tại Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam

Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C-9D-CN, KCN Mỹ Phước 3, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

