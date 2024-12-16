Tuyển Solution Architect Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2 USD

Mức lương 1,500 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Solution Architect Với Mức Lương 1,500 - 2 USD

Phân tích yêu cầu hệ thống và xác định các phương pháp thiết kế phù hợp cho các hệ thống ứng chụng cho line KHDN: KHDN như: Corebanking – T24, CLOS, Treasury, Trade Finance, Quản lý tài sản đảm bảo, Quản lý hạn mức, ....

Lên kế hoạch và thiết kế kiến trúc hệ thống ứng dụng, bao gồm sự lựa chọn các công nghệ phù hợp, mô hình hóa hệ thống, và xác định giao diện giữa các thành phần.

Đảm bảo tính mở rộng, mô-đun hóa và khả năng mở rộng của hệ thống.

Điều phối với các thành viên khác trong đội phát triển để đảm bảo việc triển khai kiến trúc được thực hiện đúng hẹn.

Theo dõi và đánh giá hiệu suất của hệ thống, đưa ra các cải tiến và điều chỉnh cần thiết.

Đưa ra khuyến nghị về cải tiến và sử dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu suất và khả năng của hệ thống.

Với Mức Lương 1,500 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Kiến trúc ứng dụng

Có kinh nghiệm làm việc trong vai trò Kiến trúc sư ứng dụng hoặc các vai trò tương tự.

Có kinh nghiệp về nghiệp vụ Ngân hàng (Tài khoản, Thanh toán, Tiền gửi, Tiền vay, Nguồn vốn, Thanh toán quốc tế, ...)

Hiểu biết vững vàng về các nguyên tắc thiết kế ứng dụng, kiến trúc ứng dụng và mô hình hóa hệ thống.

Kỹ năng tốt trong việc lựa chọn công nghệ phù hợp và xác định các tiêu chí đánh giá hiệu suất.

Sự thành thạo với các ngôn ngữ và công cụ phát triển ứng dụng phổ biến.

Kỹ năng khác:

Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển ứng dụng và quy trình chất lượng.

Kỹ năng phân tích và xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp, cung cấp các giải pháp khả thi và kịp thời.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả khi làm việc với nhiều nhóm chức năng khác nhau.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Chú trọng triển khai theo Agile với sự sẵn sàng học hỏi và phát triển từ kinh nghiệm.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)

13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác

Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers

Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng

Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý

Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo

Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên

Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin