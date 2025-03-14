Tuyển Solution Architect CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Solution Architect CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Solution Architect

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Solution Architect Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Solution Architect Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu kỹ thuật và dự án, tham gia phân tích nghiệp vụ để định hướng giải pháp sớm, và thiết kế kiến trúc hệ thống phù hợp với các tiêu chuẩn phát triển.
Tham gia lựa chọn công nghệ, đề xuất các giải pháp kiến trúc để đáp ứng yêu cầu functional và non-functional của dự án.
Đề xuất và thực hiện các giải pháp cải thiện hệ thống, trực tiếp lập trình, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh, và code prototype cho các xử lý core, phức tạp.
Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm về giải pháp kỹ thuật, tham gia trao đổi kỹ thuật với khách hàng, và thực hiện các công việc Pre-Sales.
Chịu trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn phát triển, và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Tầng 13 tòa nhà 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là Kiến trúc sư giải pháp, Trưởng nhóm kỹ thuật hoặc các vai trò tương tự trước đây.
Thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình hoặc mạnh về một số ngôn ngữ lập trình như Java, Golang, PHP, .NET, Python,…
Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp thành thạo tương đương IELTS 6.5.
Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống Cloud, hệ thống VMS.
Hiểu biết sâu về phân tích yêu cầu (Function, Non function)
Làm được tài liệu thiết kế hệ thốn. Có khả năng tư vấn giải pháp cho khách hàng
Hiểu biết nhiều framework, biết cách áp dụng các framework đó để giải quyết các bài toán cụ thể.
Có khả năng xây dựng framework, thiết kế kiến trúc database (sql & nosql), có khả năng tuning hệ thống.
Kỹ năng viết tài liệu một cách khoa học, logic, rõ ràng và dễ hiểu.
Thích ứng và thay đổi: Luôn tìm cơ hội để cải thiện bản thân, bao gồm cả kỹ thuật và kỹ năng mềm. Học hỏi các công nghệ mới, cập nhật kiến thức, cập nhật công nghệ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên.
Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).
Chính sách làm việc remote linh hoạt 2 ngày/tháng. Áp dụng ngay từ thời gian thử việc.
Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.
Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.
Văn phòng làm việc với không gian mở, khu pantry miễn phí đồ uống.)
No Dresscode: trang phục đi làm lịch sự, thoải mái, tôn trọng cá nhân.
Được đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.
Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.
Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng, team size từ 10MM - 150MM.
Quy trình phát triển phần mềm chặt chẽ, theo các mô hình: Agile, Scrum, Waterfall.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như: Delivery Manager, Business Unit Director...
Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.
Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh 2 lần/năm. Thưởng nóng, thưởng lễ tết, lương tháng 13.
Xét tăng lương/thăng chức 2 lần/năm.
Trợ cấp tiếng Nhật 12 tháng liên tục lên tới 5.000.000 VNĐ/ tháng.
Hỗ trợ 100% chi phí thi chứng chỉ CNTT theo chính sách công ty.
Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 12 tháng.
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp miễn phí dành riêng cho Omizen Care.
Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.
Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB bóng đá, CLB cầu lông, CLB bóng bàn,...
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-solution-architect-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job335404
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Xem nhiều hơn right
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND)
Tuyển Solution Architect Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND)
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CapitaLand Development (Vietnam)
Tuyển Solution Architect CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CapitaLand Development (Vietnam)
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Solution Architect Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Intes Co., Ltd
Tuyển Solution Architect Intes Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Intes Co., Ltd
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DigiEx Group
Tuyển Solution Architect DigiEx Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DigiEx Group
Hạn nộp: 09/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Solution Architect NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 27/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND)
Tuyển Solution Architect Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH ActsOne Việt Nam (Bbia, Hince BRAND)
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Tuyển Solution Architect CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CapitaLand Development (Vietnam)
Tuyển Solution Architect CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CapitaLand Development (Vietnam)
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Solution Architect Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Intes Co., Ltd
Tuyển Solution Architect Intes Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Intes Co., Ltd
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DigiEx Group
Tuyển Solution Architect DigiEx Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DigiEx Group
Hạn nộp: 09/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Solution Architect NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 27/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Solution Architect CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS
35 - 60 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Solution Architect Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty SmartOSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Solution Architect Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Solution Architect Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty SmartOSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
50 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 65 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
40 - 65 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search's Client
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 USD Navigos Search's Client
4 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 25 USD Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global
19 - 25 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Solution Architect Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 45 USD Navigos Search's Client
4 - 45 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Solution Architect Viettel Digital Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Digital Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Solution Architect Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Savvycom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Solution Architect CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm