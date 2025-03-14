Tuyển Solution Architect CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Solution Architect Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu kỹ thuật và dự án, tham gia phân tích nghiệp vụ để định hướng giải pháp sớm, và thiết kế kiến trúc hệ thống phù hợp với các tiêu chuẩn phát triển.

Tham gia lựa chọn công nghệ, đề xuất các giải pháp kiến trúc để đáp ứng yêu cầu functional và non-functional của dự án.

Đề xuất và thực hiện các giải pháp cải thiện hệ thống, trực tiếp lập trình, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh, và code prototype cho các xử lý core, phức tạp.

Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm về giải pháp kỹ thuật, tham gia trao đổi kỹ thuật với khách hàng, và thực hiện các công việc Pre-Sales.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn phát triển, và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Tầng 13 tòa nhà 789, số 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là Kiến trúc sư giải pháp, Trưởng nhóm kỹ thuật hoặc các vai trò tương tự trước đây.

Thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình hoặc mạnh về một số ngôn ngữ lập trình như Java, Golang, PHP, .NET, Python,…

Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp thành thạo tương đương IELTS 6.5.

Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống Cloud, hệ thống VMS.

Hiểu biết sâu về phân tích yêu cầu (Function, Non function)

Làm được tài liệu thiết kế hệ thốn. Có khả năng tư vấn giải pháp cho khách hàng

Hiểu biết nhiều framework, biết cách áp dụng các framework đó để giải quyết các bài toán cụ thể.

Có khả năng xây dựng framework, thiết kế kiến trúc database (sql & nosql), có khả năng tuning hệ thống.

Kỹ năng viết tài liệu một cách khoa học, logic, rõ ràng và dễ hiểu.

Thích ứng và thay đổi: Luôn tìm cơ hội để cải thiện bản thân, bao gồm cả kỹ thuật và kỹ năng mềm. Học hỏi các công nghệ mới, cập nhật kiến thức, cập nhật công nghệ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên.

Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).

Chính sách làm việc remote linh hoạt 2 ngày/tháng. Áp dụng ngay từ thời gian thử việc.

Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.

Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.

Văn phòng làm việc với không gian mở, khu pantry miễn phí đồ uống.)

No Dresscode: trang phục đi làm lịch sự, thoải mái, tôn trọng cá nhân.

Được đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.

Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.

Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng, team size từ 10MM - 150MM.

Quy trình phát triển phần mềm chặt chẽ, theo các mô hình: Agile, Scrum, Waterfall.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như: Delivery Manager, Business Unit Director...

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.

Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh 2 lần/năm. Thưởng nóng, thưởng lễ tết, lương tháng 13.

Xét tăng lương/thăng chức 2 lần/năm.

Trợ cấp tiếng Nhật 12 tháng liên tục lên tới 5.000.000 VNĐ/ tháng.

Hỗ trợ 100% chi phí thi chứng chỉ CNTT theo chính sách công ty.

Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 12 tháng.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp miễn phí dành riêng cho Omizen Care.

Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.

Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB bóng đá, CLB cầu lông, CLB bóng bàn,...

Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.

