Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84A Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

I. Mô tả công việc
• Nhận yêu cầu từ khách hàng và phòng kinh doanh. Bố trí, sắp xếp công việc giữa các nhân sự thuộc phòng Thiết kế. Lập kế hoạch thực hiện các dự án theo yêu cầu của khách hàng và phòng kinh doanh.
• Chủ trì thiết kế kiến trúc.
• Quản lý hồ sơ thiết kế. Đảm bảo tất cả các hồ sơ được thực hiện đúng quy cách, quy chuẩn kỹ thuật.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề.
• Yêu thích lĩnh vực thiết kế F&B, nhà hàng, quán cà phê, bar. Tư duy thiết kế trẻ trung, sáng tạo, làm việc hoà hợp với các KTS trẻ.
- Tuổi dưới 35.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

