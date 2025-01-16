Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84A Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

I. Mô tả công việc

• Nhận yêu cầu từ khách hàng và phòng kinh doanh. Bố trí, sắp xếp công việc giữa các nhân sự thuộc phòng Thiết kế. Lập kế hoạch thực hiện các dự án theo yêu cầu của khách hàng và phòng kinh doanh.

• Chủ trì thiết kế kiến trúc.

• Quản lý hồ sơ thiết kế. Đảm bảo tất cả các hồ sơ được thực hiện đúng quy cách, quy chuẩn kỹ thuật.

• Kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề.

• Yêu thích lĩnh vực thiết kế F&B, nhà hàng, quán cà phê, bar. Tư duy thiết kế trẻ trung, sáng tạo, làm việc hoà hợp với các KTS trẻ.

- Tuổi dưới 35.

