Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 84A Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
I. Mô tả công việc
• Nhận yêu cầu từ khách hàng và phòng kinh doanh. Bố trí, sắp xếp công việc giữa các nhân sự thuộc phòng Thiết kế. Lập kế hoạch thực hiện các dự án theo yêu cầu của khách hàng và phòng kinh doanh.
• Chủ trì thiết kế kiến trúc.
• Quản lý hồ sơ thiết kế. Đảm bảo tất cả các hồ sơ được thực hiện đúng quy cách, quy chuẩn kỹ thuật.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề.
• Yêu thích lĩnh vực thiết kế F&B, nhà hàng, quán cà phê, bar. Tư duy thiết kế trẻ trung, sáng tạo, làm việc hoà hợp với các KTS trẻ.
- Tuổi dưới 35.
• Yêu thích lĩnh vực thiết kế F&B, nhà hàng, quán cà phê, bar. Tư duy thiết kế trẻ trung, sáng tạo, làm việc hoà hợp với các KTS trẻ.
- Tuổi dưới 35.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI