Tuyển System Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
System Engineer

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận 7

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Quản trị, triển khai, tối ưu các hệ thống Hosting, VPS, mail, Domain, DNS, Public Cloud, Private Cloud;
Triển khai và quản trị các hệ thống khách hàng thuê CMC quản trị;
Xây dựng các hệ thống monitor và giám sát, bảo mật cho việc vận hành
Tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các yêu cầu, sự cố mà level 1 chuyển đến;
Nghiên cứu, triển khai các công nghệ mới vào hệ thống;
Đào tạo đội ngũ trực vận hành;
Hỗ trợ mức level 2 cho hệ thống CMC private cloud;
Vận hành, hỗ trợ và quản trị hệ thống CMC Private Cloud.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Điện tử viễn thông hoặc tương đương
Có kinh nghiệm vận hành hệ thống về Windows/Linux/DB/Cloud hãng/Ảo hóa: Vmware, KVM, OpenStack/...
Có kiến thức hoặc kinh nghiệm vận hành các hệ thống backup (Backup DB/backup ảo hóa/backup services/...
Hiểu biết hoặc có kinh nghiệm về cài đặt Webserver (NGINX, Apache, Tomcat, IIS, ...)
Đã xây dựng hoặc vận hành các hệ thống giám sát : PRTG/Cacti/Prometheus/...
Có kinh nghiệm vận hành hệ thống 2-3 năm
Có chứng chỉ hoặc đã hoàn thành các khóa học, chứng chỉ Azure 104 hoặc 500/ MCSE/LPI2/ CLOUD Architect là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + KPI tháng/quý/năm + phúc lợi Lễ tết
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + KPI tháng/quý/năm + phúc lợi Lễ tết
Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 13 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.
Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).
Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Mircrosoft, IBM, Google ...
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên
Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Văn hoá môi trường làm việc:
Làm việc tại tập đoàn công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam
Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 41h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật
Môi trường làm việc năng động, công bằng, đoàn kết và tôn trọng
Tham gia các hoạt động thể thao (câu lạc bộ bóng đá, chạy), các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)
Các chế độ phúc lợi hàng năm: Team Building, du lịch, dã ngoại, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà CMC, 11 đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

