Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 9, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Tham gia xây dựng luồng nghiệp vụ sản phẩm cùng team Product

- Vận hành hệ thống quản trị CMS

- Chăm sóc và hỗ trợ các đối tác đang hoạt động

- Đầu mối tiếp nhận thông tin, trực tiếp tra cứu, xử lý giao dịch, hỗ trợ thông tin cho kinh doanh và CSKH

- Nghiên cứu xây dựng, tối ưu hóa quy trình vận hành hệ thống

- Lập các báo cáo, phân tích số liệu theo từng nội dung phụ trách định kỳ từ đó đề xuất kế hoạch vận hành/hoạt động cho giai đoạn tiếp theo

- Phối hợp với Marketing để xây dựng kế hoạch vận hành, phát triển và truyền thông sản phẩm

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và công ty

- Ưu tiên các ứng viên trong ngành Fintech, banking

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành CNTT hoặc có liên quan

- Khả năng tìm hiểu nghiệp vụ tốt, tiếp thu nhanh, sáng tạo, tư duy logic tốt

- Cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình phân tích và viết tài liệu

- Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc, nâng cao kỹ năng chuyên môn

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về quản trị, vận hành các hệ thống ứng dụng phần mềm và các ứng viên đã làm việc tại Công ty Fintech, banking

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương tháng 13, xét tăng lương hàng năm

· Phụ cấp cơm trưa, hỗ trợ gửi xe

· Du lịch, team building, tất niên, quà tết, sinh nhật, 8/3, 20/10...

· Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định, bảo hiểm PVI dành cho 1 số cấp bậc nhân viên

· Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến

