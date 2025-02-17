Tuyển System Engineer Công Ty TNHH To Solutions Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống và quản lý dự án (lập kế hoạch, sắp xếp, điều chỉnh lịch trình, v.v.).

• Tiếp nhận và thảo luận các yêu cầu từ khách hàng Nhật Bản thông qua các cuộc họp trực tuyến hoặc công tác tại Nhật để nghe giải thích trực tiếp từ khách hàng.

• Viết tài liệu thiết kế bằng tiếng Nhật và tiếng Việt, sau đó giải thích và phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm.

• Là cầu nối để truyền tải các vấn đề của dự án cho khách hàng và các yêu cầu bổ sung của khách hàng cho các thành viên trong nhóm.

• Các ngôn ngữ lập trình và nền tảng chính bao gồm JavaScript, Angular, Python, Vue.js, ASP.NET, VB.NET, C#, SQL Server...

• Responsible for system design and project management (planning, scheduling, adjusting schedules, etc.).

• Receiving and discussing requirements from Japanese clients through internet meetings or business trips to Japan for direct explanations from clients.

• Writing design documents in Japanese and Vietnamese, then explaining and distributing tasks to team members.

• Acting as a bridge to convey project issues to clients and additional requests from clients to team members.