Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

System Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hội Sở

- Lầu 2, tòa nhà Him Lam, 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành các hệ thống thiết bị router, switch, tường lửa (FW) và cân bằng tải. Bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn. Sao lưu, phục hồi dữ liệu và Ứng cứu, xử lý sự cố xảy ra.
Phối hợp các Nhóm trong công tác vận hành hệ thống Core Chứng Khoán: Đảm bảo kết nối xuyên suốt, xử lý ngay khi có vấn đề về kết nối; Hỗ trợ kiểm tra mở Rule/Policy, cấp phát VPN cho các Team khi được duyệt; Hỗ trợ truy xuất Log để kiểm tra khi có yêu cầu được duyệt;...
Xây dựng, quản lý, giám sát các hệ thống monitor như PRTG, Zabbix, Prometheus..và thực hiện cảnh báo/ báo cáo khi có sự cố xảy ra.
Xây dựng quy trình, chính sách áp dụng cho hệ thống, quản lý chất lượng, hồ sơ tài liệu, tài sản hệ thống.
Tiến hành kiểm tra, nâng cấp OS/Firmware định kì các thiết bị và khuyến nghị tối ưu hệ thống.
Nghiên cứu các công nghệ hỗ trợ vào vận hành khai thác như: Wazuh, Xây dựng hệ thống lưu trữ log EFK/ELK (Elastic stack),...
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự sắp xếp của Trưởng nhóm/ Giám đốc Khối CNTT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ từ Đại học chuyên ngành mạng hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm 2 năm , trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về quản trị hệ thống mạng.
Kiến thức sâu rộng về Network: DNS, IPtables, ACL, Routing, VLAN, ...
Thành thạo cấu hình, cài đặt, quản trị thiết bị mạng như Router, Switch,...của các hãng Cisco, ...
Có kiến thức về System: DHCP, DNS, LDAP, ảo hóa VMWare,...
Có kinh nghiệm thực tế trên các sản phẩm Firewal như: CheckPoint, Palo Alto, Fortigate,...
Có kinh nghiệm thực tế về các giải pháp SD-WAN.
Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành một trong các phần mềm monitor như: PRTG, Zabbix, Prometheus, Grafana...
Có chứng chỉ CCNP hoặc tương đương
Có chứng chỉ LP1, LP2 là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho nhân viên
Thưởng hoàn thành công việc
Khám sức khỏe định kỳ
Thăm hỏi: thai sản, hiếu hỉ, ốm đau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 2, tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

