Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hội Sở - Lầu 2, tòa nhà Him Lam, 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc System Engineer

Vận hành các hệ thống thiết bị router, switch, tường lửa (FW) và cân bằng tải. Bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn. Sao lưu, phục hồi dữ liệu và Ứng cứu, xử lý sự cố xảy ra.

Phối hợp các Nhóm trong công tác vận hành hệ thống Core Chứng Khoán: Đảm bảo kết nối xuyên suốt, xử lý ngay khi có vấn đề về kết nối; Hỗ trợ kiểm tra mở Rule/Policy, cấp phát VPN cho các Team khi được duyệt; Hỗ trợ truy xuất Log để kiểm tra khi có yêu cầu được duyệt;...

Xây dựng, quản lý, giám sát các hệ thống monitor như PRTG, Zabbix, Prometheus..và thực hiện cảnh báo/ báo cáo khi có sự cố xảy ra.

Xây dựng quy trình, chính sách áp dụng cho hệ thống, quản lý chất lượng, hồ sơ tài liệu, tài sản hệ thống.

Tiến hành kiểm tra, nâng cấp OS/Firmware định kì các thiết bị và khuyến nghị tối ưu hệ thống.

Nghiên cứu các công nghệ hỗ trợ vào vận hành khai thác như: Wazuh, Xây dựng hệ thống lưu trữ log EFK/ELK (Elastic stack),...

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự sắp xếp của Trưởng nhóm/ Giám đốc Khối CNTT.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ từ Đại học chuyên ngành mạng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm 2 năm , trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về quản trị hệ thống mạng.

Kiến thức sâu rộng về Network: DNS, IPtables, ACL, Routing, VLAN, ...

Thành thạo cấu hình, cài đặt, quản trị thiết bị mạng như Router, Switch,...của các hãng Cisco, ...

Có kiến thức về System: DHCP, DNS, LDAP, ảo hóa VMWare,...

Có kinh nghiệm thực tế trên các sản phẩm Firewal như: CheckPoint, Palo Alto, Fortigate,...

Có kinh nghiệm thực tế về các giải pháp SD-WAN.

Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành một trong các phần mềm monitor như: PRTG, Zabbix, Prometheus, Grafana...

Có chứng chỉ CCNP hoặc tương đương

Có chứng chỉ LP1, LP2 là một lợi thế

Quyền Lợi

Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho nhân viên

Thưởng hoàn thành công việc

Khám sức khỏe định kỳ

Thăm hỏi: thai sản, hiếu hỉ, ốm đau

Cách Thức Ứng Tuyển

