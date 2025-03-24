Tuyển System Engineer Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển System Engineer Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty TNHH HQSOFT
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công ty TNHH HQSOFT

System Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại Công ty TNHH HQSOFT

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72/24 Phan Đăng Lưu Phường 05, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Triển khai hạ tầng máy chủ trên các nền tảng đám mây (Cloud):
Thiết lập và quản lý hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây như AWS, Azure, CMC Cloud, VNG Cloud.
AWS
Azure
CMC Cloud
VNG Cloud
Thành thạo các dịch vụ cloud như: EC2, S3, IAM, RDS, Azure Virtual Machine, Load Balancers, VPC, v.v.
EC2
S3
IAM
RDS
Azure Virtual Machine
Load Balancers
VPC
Sử dụng các công cụ quản lý hạ tầng như Terraform, CloudFormation, hoặc Ansible để tự động hóa triển khai.
Terraform
CloudFormation
Ansible
Triển khai và cấu hình các hệ thống máy chủ:
Cài đặt, vận hành, và cấu hình hệ điều hành Windows Server, Ubuntu Server.
Windows Server
Ubuntu Server
Web Server: IIS, Apache, Nginx.
Web Server
Database Server: MySQL, PostgreSQL, SQL Server.
Database Server
Các công cụ khác: Docker, Redis, ElasticSearch, Prometheus, Grafana, Kibana, v.v.
Docker
Redis
ElasticSearch
Prometheus
Grafana
Kibana
Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát (Monitoring) và logging (ELK Stack, Graylog, Datadog, Zabbix).
Monitoring
ELK Stack
Graylog
Datadog
Zabbix
Triển khai các ứng dụng và build pipeline:
Dev
Test
Production
Truyền thống: IIS, Nginx.
Hiện đại: CI/CD Pipeline (Jenkins, GitLab CI/CD, GitHub Actions).
CI/CD Pipeline
Xây dựng và quản lý container (Docker, Kubernetes).
Kubernetes
Viết các script tự động hóa build và deploy (sử dụng Bash, Python, PowerShell, hoặc Go).
Bash
Python
PowerShell
Go
Quản lý và tối ưu hệ thống:
Tối ưu hiệu năng máy chủ, cơ sở dữ liệu, và mạng.
Sử dụng công cụ giám sát để phát hiện và xử lý các vấn đề về hệ thống.
Phân tích log để cải thiện hiệu suất và bảo mật.
Triển khai giải pháp bảo mật:
Cài đặt và cấu hình firewall (Cisco, Fortigate, iptables).
firewall
Thực hiện các biện pháp chống tấn công mạng (DDOS, Brute Force, XSS, SQL Injection).
DDOS
Brute Force
XSS
SQL Injection
Quản lý và mã hóa dữ liệu (SSL/TLS, PKI).
Triển khai phần mềm diệt virus và giải pháp bảo mật mạng.
Hỗ trợ người dùng tại văn phòng:
Cài đặt và quản lý thiết bị văn phòng: máy tính, Wifi, mạng LAN/WAN.
Xử lý và hỗ trợ người dùng các vấn đề kỹ thuật liên quan đến phần cứng, phần mềm.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên – có Chuyên ngành về CNTT.
Kỹ năng triển khai hệ thống trên nền tảng Cloud:
Am hiểu các dịch vụ cloud (AWS, Azure, CMC, VNG) và các công cụ quản lý tài nguyên.
Có kinh nghiệm thực tế sử dụng Terraform, Ansible, CloudFormation.
Terraform
Ansible
CloudFormation
Chứng chỉ liên quan: AWS Certified Solutions Architect, Microsoft Certified: Azure Administrator Associate.
AWS Certified Solutions Architect
Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
Kỹ năng cài đặt và quản lý máy chủ:
Kinh nghiệm triển khai và cấu hình máy chủ trên hệ điều hành Windows Server và Ubuntu.
Hiểu biết sâu về các dịch vụ IIS, Nginx, Docker, database server (MS SQL Server, MySQL/PostgreSQL).
Chứng chỉ liên quan: Microsoft Certified: Windows Server Administration.
Microsoft Certified: Windows Server Administration
Kỹ năng lập trình tự động hóa:
Thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình: Python, Bash, PowerShell, Go.
Python
Bash
PowerShell
Go
Hiểu biết về việc viết mã triển khai hạ tầng (Infrastructure as Code).
Infrastructure as Code
Kỹ năng bảo mật hệ thống:
Kinh nghiệm triển khai và quản lý firewall (Cisco, Fortinet).
Hiểu biết về các phương pháp mã hóa và bảo mật dữ liệu.
Chứng chỉ liên quan: Certified Ethical Hacker (CEH), CompTIA Security+.
Kỹ năng ứng dụng AI/GenAI:
Hiểu biết và kinh nghiệm triển khai các công nghệ AI/GenAI vào quản trị hệ thống.
Kiến thức về các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như GPT-4, GPT-4 Turbo, hoặc Google Bard để tự động hóa các quy trình lặp lại.
Kinh nghiệm làm việc với các API AI (OpenAI API, Hugging Face Transformer, Stable Diffusion) để hỗ trợ viết script hoặc phân tích dữ liệu.
Kỹ năng ngoại ngữ:
Đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh tốt, đặc biệt trong các tài liệu kỹ thuật.
Ưu tiên ứng viên có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Tại Công ty TNHH HQSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng dự án + thưởng hiệu quả công việc (KPI)
Lương tháng 13; BHXH theo Luật lao động quy định
Các chế độ phúc lợi của công ty (ngày Lễ Tết theo nhà nước, Sinh nhật công ty…)
Các chế độ phúc lợi khác: thâm niên, trách nhiệm, khám sức khỏe định kỳ…
Các hoạt động như Team building gắn kết thành viên, nghỉ mát hàng năm và sự kiện nội bộ tại công ty, hội nhóm thể thao như cầu lông, đá banh, …
Cơ hội huấn luyện, đào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật.
Đồng nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện và cởi mở.
Thời gian làm việc: 8.00 AM – 17.30 PM, Thứ 2 – Thứ 5 làm việc tại văn phòng, Thứ 6 được làm việc online, Nghỉ hàng tuần Thứ 7 & Chủ nhật.
Địa điểm làm việc: Lầu 2, Tòa nhà 72/24 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HQSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH HQSOFT

Công ty TNHH HQSOFT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72/24 Phan Đăng Lưu, P.5, Q. Phú Nhuận, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

