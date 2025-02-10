Tuyển System Engineer CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
System Engineer

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 112 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Phối hợp cùng bộ phận Sales tư vấn giải pháp phù hợp nhu cầu của khách hàng.
- Giới thiệu sản phẩm và giải pháp tới khách hàng.
- Tham gia các chương trình hợp tác, đào tạo của hãng theo chiến lược công ty.
- Hỗ trợ khách hàng, đối tác khi có yêu cầu phát sinh.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ các chuyên ngành CNTT, ĐTVT, Toán tin,... (ưu tiên tốt nghiệp các trường ĐH ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia, Bưu chính viễn thông, ...).
- Ưu tiên có các chứng chỉ về các sản phẩm CNTT.
- Có hiểu biết tốt hạ tầng CNTT và các sản phẩm/giải pháp CNTT như Server, Storage, Network, ảo hóa, Cloud,
- Đọc, hiểu, viết tài liệu, văn bản, email Tiếng Anh.
- Kinh nghiệm ít nhất 1 – 2 năm làm việc với các dự án ở các vị trí như triển khai hệ thống kỹ thuật hoặc tư vấn bán hàng kỹ thuật, các giải pháp CNTT nói chung và hạ tầng CNTT nói riêng.
- Kinh nghiệm hướng dẫn, giải thích về sản phẩm CNTT cho khách hàng

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập tháng: Lương tháng (25.000.000 - 30.000.000 + Phụ cấp + Thưởng KPI (20% lương tháng) + Thưởng hoa hồng cao
Thưởng Lễ, Tết, tổng cả năm gói thưởng >15-18 tháng lương
+ Cơm trưa văn phòng cao cấp, hỗ trợ ăn sáng, pantry, có khu vực ăn uống, cà phê, ăn vặt,...
+ Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc; Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty (5.000.000 - 20.000.000/ chứng chỉ;
+ Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm;
+ Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật (1.000.000 - 3.000.000 VNĐ)
+ Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm;
+ Gói Khám sức khỏe định kỳ lên đến 2.500.000 VNĐ/người/năm;
+ Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên muôn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.
Thời gian làm việc: T2- T6 (8h30 – 17h30) (Nghỉ T7, CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 - Toà nhà Eximland - số 179EF Cách Mạng Tháng Tám - Phường 5 - Quận 3 - Tp HCM

