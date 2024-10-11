Tuyển System Engineer Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển System Engineer Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

System Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 103

- 105 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Triển khai hệ thống máy chủ, ảo hóa, tủ đĩa, hệ thống sao lưu (VMware, Dell, Backup Avamar, Veeam, HPE, Fujitsu); Triển khai các hệ thống MicroService trên nền tảng K8s, Docker, Container Triển khai các giải pháp Giám sát hiệu năng của hệ thống như Zabbix, Promethue&Grafana, hỗ trợ và xử lý sự cố khi cần; Phối hợp với bộ phận Bảo mật hệ thống để đảm bảo an toàn thông tin bằng việc triển khai và duy trì hệ thống bảo mật cho hạ tầng máy chủ và ảo hóa, các máy chủ K8s. Triển khai các giải pháp sao lưu dữ liệu quan trọng và khôi phục dữ liệu khi cần; Triển khai các hệ thống AD,DNS&NTP, Email, các giải pháp liên quan đến nền tảng Window Server. Hiểu biết và triển khai các giải pháp tự động hóa như Anssible, Terraform. Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống và đề xuất các cải tiến kỹ thuật. Thực hiện các quá trình kiểm tra bảo mật và thử nghiệm Tìm hiểu và xây dựng lab các giải pháp công nghệ mới theo phân công của trưởng nhóm.
Triển khai hệ thống máy chủ, ảo hóa, tủ đĩa, hệ thống sao lưu (VMware, Dell, Backup Avamar, Veeam, HPE, Fujitsu);
Triển khai các hệ thống MicroService trên nền tảng K8s, Docker, Container
Triển khai các giải pháp Giám sát hiệu năng của hệ thống như Zabbix, Promethue&Grafana, hỗ trợ và xử lý sự cố khi cần;
Phối hợp với bộ phận Bảo mật hệ thống để đảm bảo an toàn thông tin bằng việc triển khai và duy trì hệ thống bảo mật cho hạ tầng máy chủ và ảo hóa, các máy chủ K8s.
Triển khai các giải pháp sao lưu dữ liệu quan trọng và khôi phục dữ liệu khi cần;
Triển khai các hệ thống AD,DNS&NTP, Email, các giải pháp liên quan đến nền tảng Window Server.
Hiểu biết và triển khai các giải pháp tự động hóa như Anssible, Terraform.
Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống và đề xuất các cải tiến kỹ thuật.
Thực hiện các quá trình kiểm tra bảo mật và thử nghiệm
Tìm hiểu và xây dựng lab các giải pháp công nghệ mới theo phân công của trưởng nhóm.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường: Đại Học Bách Khoa, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HV Kỹ Thuật Mật Mã, Đại Học Quốc Gia....chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, khoa học máy tính....và các chuyên ngành liên quan khác; Có kinh nghiệm sử dụng các hệ điều hành như: Linux, Window Server, hệ thống ảo hóa VMware, Backup Có kinh nghiệm sử dụng các CSDL khác như Oracle, MySQL, MSSQL, MongoDB và PostgressSQL Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về các giải pháp Private Cloud như VCF,Openstack... Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Microsoft, LPI, VMware VCP, các chứng chỉ quản trị CSDL Oracle, MySQL, MongoDB và PostgressSQL Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá (đọc viết tốt) Khả năng làm việc nhóm, tương tác tốt; Có thể làm việc ở môi trường áp lực; Đam mê tìm hiểu công nghệ mới
Tốt nghiệp các trường: Đại Học Bách Khoa, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HV Kỹ Thuật Mật Mã, Đại Học Quốc Gia....chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, khoa học máy tính....và các chuyên ngành liên quan khác;
Có kinh nghiệm sử dụng các hệ điều hành như: Linux, Window Server, hệ thống ảo hóa VMware, Backup
Có kinh nghiệm sử dụng các CSDL khác như Oracle, MySQL, MSSQL, MongoDB và PostgressSQL
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về các giải pháp Private Cloud như VCF,Openstack...
Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Microsoft, LPI, VMware VCP, các chứng chỉ quản trị CSDL Oracle, MySQL, MongoDB và PostgressSQL
Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá (đọc viết tốt)
Khả năng làm việc nhóm, tương tác tốt;
Có thể làm việc ở môi trường áp lực;
Đam mê tìm hiểu công nghệ mới

Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Duy trì và phát triển nét văn hóa “Làm hết sức, chơi hết mình”.
- Thưởng danh hiệu thi đua 2 lần/năm;
- Thưởng cuối năm, lương tháng 13, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Tổng công ty.
- Thưởng các ngày Lễ trong năm (8/3, 20/10, Tết dương lịch, 30/4 & 01/05, 19/08, 2/9....)
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ, đi du lịch hàng năm; ăn trưa tại công ty, chế độ sinh nhật, đồng phục và các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 103-105 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

