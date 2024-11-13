Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 46
- 48 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chở Sếp hoặc nhân viên các phòng ban đi công tác, sự kiện,...
Theo dõi và đề xuất các phương án bảo dưỡng, sửa chữa xe
Các yêu cầu khác từ ban Giám đốc
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK Thì Được Hưởng Những Gì
Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
