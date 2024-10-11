Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30 Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Kiểm tra chất lượng phần mềm Tìm hiểu phân tích nghiệp vụ. Viết các tài liệu liên quan Thực hiện viết và chạy testcase; Báo cáo test cho leader. Phối hợp với các thành viên trong dự án để đảm bảo công việc. Trao đổi/hỗ trợ khách hàng thực hiện test và sau khi triển khai phần mềm Test, phối hợp với các nhóm liên quan test tính năng sản phẩm đang đảm nhận. Thực hiện tìm hiểu, phân tích các công nghệ mới khi tiếp nhận chuyển giao từ các bên liên quan (nhóm trong phòng, đối tác, phòng phần mềm) theo yêu cầu phát triển ứng dụng mobile. Thực hiện SIT, Pilot, UAT với đối tác Thực hiện tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới theo đúng yêu cầu chuyên môn. Đào tạo nhân viên trong nhóm các lĩnh vực liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn.

Kiểm tra chất lượng phần mềm

Tìm hiểu phân tích nghiệp vụ.

Viết các tài liệu liên quan

Thực hiện viết và chạy testcase; Báo cáo test cho leader.

Phối hợp với các thành viên trong dự án để đảm bảo công việc.

Trao đổi/hỗ trợ khách hàng thực hiện test và sau khi triển khai phần mềm

Test, phối hợp với các nhóm liên quan test tính năng sản phẩm đang đảm nhận.

Thực hiện tìm hiểu, phân tích các công nghệ mới khi tiếp nhận chuyển giao từ các bên liên quan (nhóm trong phòng, đối tác, phòng phần mềm) theo yêu cầu phát triển ứng dụng mobile.

Thực hiện SIT, Pilot, UAT với đối tác

Thực hiện tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới theo đúng yêu cầu chuyên môn.

Đào tạo nhân viên trong nhóm các lĩnh vực liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường đại học (là 1 lợi thế) Có kinh nghiệm test SQL (là 1 lợi thế) Có kĩ năng kiểm thử phần mềm: Sử dụng Postman hoặc SOAPUI để test API, Sử dụng tốt Oracle hoặc SQL server trong quá trình test. Sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc kiểm thử phần mềm Tư duy logic phân tích yêu cầu cụ thể của dự án, am hiểu quy trình phát triển phần mềm và có kiến thức tốt về chức năng, khía cạnh của sản phẩm Chân thành, làm việc có trách nhiệm Có năng lực làm việc độc lập và theo nhóm;

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường đại học (là 1 lợi thế)

Có kinh nghiệm test SQL (là 1 lợi thế)

Có kĩ năng kiểm thử phần mềm: Sử dụng Postman hoặc SOAPUI để test API, Sử dụng tốt Oracle hoặc SQL server trong quá trình test.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc kiểm thử phần mềm

Tư duy logic phân tích yêu cầu cụ thể của dự án, am hiểu quy trình phát triển phần mềm và có kiến thức tốt về chức năng, khía cạnh của sản phẩm

Chân thành, làm việc có trách nhiệm

Có năng lực làm việc độc lập và theo nhóm;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-10M Xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, .... Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN) Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc

Mức lương: 7-10M

Xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ....

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin