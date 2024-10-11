Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
- Hà Nội: 30 Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Kiểm tra chất lượng phần mềm
Tìm hiểu phân tích nghiệp vụ.
Viết các tài liệu liên quan
Thực hiện viết và chạy testcase; Báo cáo test cho leader.
Phối hợp với các thành viên trong dự án để đảm bảo công việc.
Trao đổi/hỗ trợ khách hàng thực hiện test và sau khi triển khai phần mềm
Test, phối hợp với các nhóm liên quan test tính năng sản phẩm đang đảm nhận.
Thực hiện tìm hiểu, phân tích các công nghệ mới khi tiếp nhận chuyển giao từ các bên liên quan (nhóm trong phòng, đối tác, phòng phần mềm) theo yêu cầu phát triển ứng dụng mobile.
Thực hiện SIT, Pilot, UAT với đối tác
Thực hiện tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới theo đúng yêu cầu chuyên môn.
Đào tạo nhân viên trong nhóm các lĩnh vực liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường đại học (là 1 lợi thế)
Có kinh nghiệm test SQL (là 1 lợi thế)
Có kĩ năng kiểm thử phần mềm: Sử dụng Postman hoặc SOAPUI để test API, Sử dụng tốt Oracle hoặc SQL server trong quá trình test.
Sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc kiểm thử phần mềm
Tư duy logic phân tích yêu cầu cụ thể của dự án, am hiểu quy trình phát triển phần mềm và có kiến thức tốt về chức năng, khía cạnh của sản phẩm
Chân thành, làm việc có trách nhiệm
Có năng lực làm việc độc lập và theo nhóm;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7-10M
Xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHẦN MỀM E-SOFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
