Tuyển Tester Công ty Cổ phần Phần mềm MOHA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Công ty Cổ phần Phần mềm MOHA
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty Cổ phần Phần mềm MOHA

Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: AZ Office, số 72 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Lập kế hoạch kiểm thử, đề xuất chiến lược kiểm thử phù hợp với từng dự án;
Quản lý, phân bổ nguồn lực phù hợp và hỗ trợ các thành viên;
Theo dõi tiến độ, đảm bảo chất lượng công việc của từng thành viên;
Tổ chức các buổi họp định kỳ để cập nhật trạng thái kiểm thử;
Hướng dẫn, đào tạo kỹ năng kiểm thử cho các thành viên nhóm;
Tham gia xây dựng quy trình, checklist kiểm thử;
Tuyển dụng, đào tạo kèm cặp trong nhóm và cải tiến quy trình kiểm thử;
Viết tài liệu phục vụ cho việc kiểm thử hoặc review tài liệu do các thành viên nhóm xây dựng;
Phát triển các test case/review test case của các thành viên;
Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm Test phần mềm các dự án outsourcing, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm các dự án Nhật;
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm Test leader;
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT, toán tin ứng dụng, phần mềm, ...
Thành thạo kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng Test : Hiểu biết về các Test process, Test Level, Test Types và các kỹ thuật kiểm thử phần mềm;
Có khả năng đọc hiểu, phân tích tốt;
Có khả năng giao tiếp tốt;
Có khả năng dẫn dắt, tạo động lực cho member;
Có khả năng thích ứng nhanh, liên tục cải tiến;
[Nice to have]
Có chứng chỉ ISTQB Advanced level;
Có kinh nghiệm làm BA, PM;
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật.

Tại Công ty Cổ phần Phần mềm MOHA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Up to 40M/tháng
Thời gian check in linh hoạt, performance review 1 lần/năm.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được tham gia team core, phát triển các dự án với dàn nhân sự chất lượng cao, lý tưởng và tâm huyết.
Được làm việc trong một môi trường thoải mái, năng động, luôn sáng tạo, luôn đổi mới.
Tham gia event “MOHA Connect” và “Nhanh Như Chớp” hàng tháng
Cơ hội thể hiện và phát triển bản thân luôn rộng mở.
Du lịch, team building, quà sinh nhật, quốc tế thiếu nhi, ngày gia đình,...
Nghỉ 12 ngày phép/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.
Văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển.
Và rất nhiều cái “được” khác... Hãy join team MOHA ngay hôm nay!!!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phần mềm MOHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phần mềm MOHA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, số 10, Ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

