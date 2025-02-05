Tuyển Tester Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, Tham gia phân tích làm rõ yêu cầu
Lên kế hoạch (test plan) và viết kịch bản test (test case)
Cài đặt triển khai môi trường test và các module, báo cáo cần test
Test sản phẩm, viết/ kiểm tra tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng
Viết báo cáo test
Chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm không còn lỗi, tài liệu hướng dẫn đúng và chính xác
Hỗ trợ các bộ phận phân tích nghiệp vụ, triển khai và đạo tạo người sử dụng

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm vị trí Tester, test manual nhanh, sử dụng được các công cụ hỗ trợ khác.
Thành thạo SQL
Hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm EMR là lợi thế
Có kinh nghiệm test API là lợi thế
Kỹ năng tin học văn phòng, Excel

Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN
- Mức lương: đến 15triệu (gross)
triệu (gross)
- Thưởng thâm niên làm việc: 5triệu/năm
- Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt theo thâm niên
- Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
- Tổ chức hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

