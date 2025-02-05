Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tester

Lập kế hoạch, nghiên cứu, phân tích và review các tài liệu yêu cầu, thiết kế

Thiết kế testcase, trực tiếp tham gia kiểm thử, log và quản lý lỗi

Giám sát, đo lường, quản lý và báo cáo về quá trình kiểm thử, chất lượng phần mềm, kết quả kiểm thử.

Phối hợp với dự án để thực hiện nghiệm thu cùng khách hàng.

Tham gia đánh giá và cải tiến quy trình, hệ thống đảm bảo chất lượng

Tổ chức phân tích, đánh giá, tự lên phương án nâng cao hiệu quả, hiệu suất các quy trình triển khai testing của bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Từ 1 năm kinh nghiệm thực hiện kiểm thử web/app, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nghiệp vụ ngân hàng

Có kinh nghiệm trong việc kiểm thử API sử dụng Postman, Soap UI...

Hiểu quy trình kiểm thử và phát triển sản phẩm, sử dụng thành thạo các truy vấn SQL.

Có kinh nghiệm và hiểu biết về lập trình; có khả năng thực hiện automation là một lợi thế.

Ham học hỏi, có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng 85% lương trong 2 tháng thử việc, review định kỳ

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, thưởng tháng lương thứ 13 căn cứ theo quy định của công

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của luật và quy định của công ty

Tham gia team building và du lịch hàng năm, được tặng quà nhân dịp sinh nhật, trung thu và các ngày lễ (nếu có) theo quy định của công ty.

Gói khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ phép 12 ngày/năm

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động nhiều cơ hội học tập và phát triển bản thân

Tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD

