Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lập kế hoạch, nghiên cứu, phân tích và review các tài liệu yêu cầu, thiết kế
Thiết kế testcase, trực tiếp tham gia kiểm thử, log và quản lý lỗi
Giám sát, đo lường, quản lý và báo cáo về quá trình kiểm thử, chất lượng phần mềm, kết quả kiểm thử.
Phối hợp với dự án để thực hiện nghiệm thu cùng khách hàng.
Tham gia đánh giá và cải tiến quy trình, hệ thống đảm bảo chất lượng
Tổ chức phân tích, đánh giá, tự lên phương án nâng cao hiệu quả, hiệu suất các quy trình triển khai testing của bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1 năm kinh nghiệm thực hiện kiểm thử web/app, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nghiệp vụ ngân hàng
Có kinh nghiệm trong việc kiểm thử API sử dụng Postman, Soap UI...
Hiểu quy trình kiểm thử và phát triển sản phẩm, sử dụng thành thạo các truy vấn SQL.
Có kinh nghiệm và hiểu biết về lập trình; có khả năng thực hiện automation là một lợi thế.
Ham học hỏi, có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng 85% lương trong 2 tháng thử việc, review định kỳ
Cơ chế thăng tiến rõ ràng, thưởng tháng lương thứ 13 căn cứ theo quy định của công
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của luật và quy định của công ty
Tham gia team building và du lịch hàng năm, được tặng quà nhân dịp sinh nhật, trung thu và các ngày lễ (nếu có) theo quy định của công ty.
Gói khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ phép 12 ngày/năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động nhiều cơ hội học tập và phát triển bản thân
Tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ LSD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
