Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company
- Hà Nội: 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện kiểm thử các chức năng của ứng dụng web ERP, HRM và các ứng dụng của Tập đoàn
Thiết kế test case, test plan dựa trên yêu cầu, tài liệu luồng hệ thống hoặc tài liệu nghiệp vụ
Thực hiện kiểm thử chức năng (functional testing), kiểm thử hồi quy (regression testing), kiểm thử tích hợp (integration testing)
Ghi nhận và báo cáo lỗi (bugs) lên công cụ quản lý công việc
Phối hợp với đội phát triển và Tech Lead để đảm bảo chất lượng sản phẩm
Đưa ra các đề xuất cải tiến về quy trình kiểm thử
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, công nghệ phần mềm
Sử dụng thành thạo các công cụ test và quản lý lỗi.
Hiểu biết về quy trình Test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm... lập tài liệu test tốt.
Có kinh nghiệm kiểm thử các hệ thống ERP, HRM hoặc ứng dụng web
Ưu tiên úng viên có kinh nghiệm Automation tester hoặc BA
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT...theo Luật lao động
Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả SXKD, Thưởng Lễ, Tết
Bảo Hiểm Sức Khỏe
Ăn trưa tại nhà ăn Tập đoàn
Được thử thách và phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp, quy mô lớn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company
