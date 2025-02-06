Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Thực hiện kiểm thử các chức năng của ứng dụng web ERP, HRM và các ứng dụng của Tập đoàn

Thiết kế test case, test plan dựa trên yêu cầu, tài liệu luồng hệ thống hoặc tài liệu nghiệp vụ

Thực hiện kiểm thử chức năng (functional testing), kiểm thử hồi quy (regression testing), kiểm thử tích hợp (integration testing)

Ghi nhận và báo cáo lỗi (bugs) lên công cụ quản lý công việc

Phối hợp với đội phát triển và Tech Lead để đảm bảo chất lượng sản phẩm

Đưa ra các đề xuất cải tiến về quy trình kiểm thử

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm manual test

Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, công nghệ phần mềm

Sử dụng thành thạo các công cụ test và quản lý lỗi.

Hiểu biết về quy trình Test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm... lập tài liệu test tốt.

Có kinh nghiệm kiểm thử các hệ thống ERP, HRM hoặc ứng dụng web

Ưu tiên úng viên có kinh nghiệm Automation tester hoặc BA

Quyền Lợi

Thu nhập: theo thỏa thuận năng lực

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT...theo Luật lao động

Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả SXKD, Thưởng Lễ, Tết

Bảo Hiểm Sức Khỏe

Ăn trưa tại nhà ăn Tập đoàn

Được thử thách và phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp, quy mô lớn

Cách Thức Ứng Tuyển

