Tuyển Tester Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đọc hiểu, phân tích tài liệu thiết kế app.
Thực hiện kiểm thử sản phẩm app theo test case đã thiết kế.
Gửi báo cáo tiến độ kiểm thử cho Leader và PM.
Kiểm tra, tái hiện các lỗi phát sinh theo phản hồi của người sử dụng app.
Đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi phát hành ra thị trường.
Viết mới hoặc chỉnh sửa test case có sẵn theo tài liệu yêu cầu và thực thi test;
Lập test report, diễn giải lỗi phát sinh và phối với với team Dev để fix bug, retest và hoàn thiện sản phẩm;
Tham gia viết tài liệu test và tài liệu hướng dẫn cho các module, sản phẩm thuộc dự án tham gia;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tỉ mỉ, cẩn thận, tư duy logic và tính toán tốt;
Am hiểu về nền tảng Android, IOS và thị trường app.
Có kiến thức cơ bản về Database.
Hiểu biết về các quy trình phát triển sản phẩm phần mềm.
Có tư duy logic và clear rõ ràng về định hướng phát triển bản thân.
Có khả năng đọc, hiểu, viết tài liệu bằng tiếng Anh cơ bản;
Sẵn sàng học hỏi, tìm hiểu các kiến thức nghiệp vụ về lĩnh vực giải trí, lối sống, sức khỏe.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8,000,000 VND - 12,000,000
Thu nhập 13-15 tháng lương/năm, quà tặng (tiền thưởng) vào các ngày Lễ Tết (Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04-01/05, Trung thu, Tết thiếu nhi...)
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm.
Thưởng các mức theo các milestone dự án, năng suất tiến độ công việc hoặc sáng kiến cải tiến mới.
Gửi xe miễn phí, tea-break hàng ngày
Được Google training trong các chương trình đặc biệt cho startup tiềm năng phát triển mạnh tại VN như: Gaming Growth Lab, Google for Startup
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, tinh thần Startup năng động, thoải mái đưa ra các ý tưởng cải tiến.
Các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa 60B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

