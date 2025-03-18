Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 326 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc hiểu các tài liệu SRS
Lập kế hoạch kiểm thử, lập kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử
Phân tích luồng công việc, báo cáo kiểm thử và đề xuất cải tiến chất lượng
Làm việc với đội phát triển để khắc phục lỗi, chẩn đoán và cải tiến cấu hình sản phẩm đối với các sản phẩm hiện tại hoặc tương lai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng xây dựng tài liệu kiểm thử độc lập dựa trên việc áp dụng các kỹ thuật kiểm thử phần mềm
Có khả năng phân tích và phản biện về đặc tả yêu cầu phần mềm
Có khả năng ước lượng nỗ lực kiểm thử và xác định được những rủi ro cho các task được giao
Có khả năng hướng dẫn, review về thiết kế kiểm thử, kịch bản kiểm thử cho các bạn level thấp hơn hoặc level tương đương
Thành thạo query các cơ sở dữ liệu SQL, MySQL, MongoDB,..
Thành thạo các công cụ quản lý và log lỗi phần mềm Trello, Jira
Có khả năng sử dụng các công cụ/framework hỗ trợ kiểm thử có sẵn (như kiểm thử api, kiểm thử hiệu năng web, kiểm thử tự động web/mobile/api)
Nắm vững quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là Agile, Scrum
Có kiến thức nâng cao về SQL hoặc các hệ sở sở dữ liệu mà sản phẩm sử dụng
Nắm được các mức độ kiểm thử (Kiểm thử thành phần, Kiểm thử tích hợp, Kiểm thử hệ thống, Kiểm thử chấp nhận)
Nắm được các loại kiểm thử kiểm thử phi chức năng, kiểm thử thăm dò, kiểm thử đoán lỗi
Hiểu và áp dụng thành thạo các kỹ thuật thiết kế kiểm thử kiểm thử hộp đen, kiểm thử dựa trên kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.
Được hưởng chế độ: Thưởng lễ, tết, lương tháng 13; quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan.
Được làm việc trong một công ty chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TECHNOLOGY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 08 Tòa Nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

