Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YUEMU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 85 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Quận 1, Quận 1

Công việc chủ yếu làm PPT (PowerPoint) hình ảnh sản phẩm

Photoshop thiết kế hình ảnh sản phẩm, áp phích và các công việc thiết kế khác

Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Tuổi từ 22-30

Kinh nghiệm 1-2 năm vị trí tương đương

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Photoshop,Ai,Adobe illustrator

Tại CÔNG TY TNHH YUEMU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12tr-15 triệu + hoa hồng + trợ cấp, chi tiết có thể thương lượng.

Giờ làm việc: 09am-17:30pm (Thứ Hai đến Thứ Bảy), nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ theo luật định của Việt Nam.

Đóng BHXH đầy đủ khi kí kết hợp đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YUEMU

