Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YUEMU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH YUEMU
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 85 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Công việc chủ yếu làm PPT (PowerPoint) hình ảnh sản phẩm
Photoshop thiết kế hình ảnh sản phẩm, áp phích và các công việc thiết kế khác
Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 22-30
Kinh nghiệm 1-2 năm vị trí tương đương
Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Photoshop,Ai,Adobe illustrator
Kinh nghiệm 1-2 năm vị trí tương đương
Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Photoshop,Ai,Adobe illustrator
Tại CÔNG TY TNHH YUEMU Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12tr-15 triệu + hoa hồng + trợ cấp, chi tiết có thể thương lượng.
Giờ làm việc: 09am-17:30pm (Thứ Hai đến Thứ Bảy), nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ theo luật định của Việt Nam.
Đóng BHXH đầy đủ khi kí kết hợp đồng.
Giờ làm việc: 09am-17:30pm (Thứ Hai đến Thứ Bảy), nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ theo luật định của Việt Nam.
Đóng BHXH đầy đủ khi kí kết hợp đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YUEMU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI