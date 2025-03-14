Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty tnhh Plan ADD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tổng hợp các chứng từ, hạch toán kế toán...

Theo dõi, quản lý công nợ, xử lý công nợ phải thu.

Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán.

Tính lương, theo dõi công tác BHXH, BHYT, BHTN.

Quản lý chứng từ kế toán (Hợp đồng hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ sách kế toán....).

Soạn thảo hợp đồng, công văn, giấy đề nghị...

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3/4 đại học chính quy chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm làm các dự án thiết kế, xây dựng

Nghiệp vụ chuyên môn tốt, thành thạo các phần mềm phục vụ công việc.

Biết giao tiếp tiếng Anh/Hàn là lợi thế.

Tại Công ty tnhh Plan ADD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập

Dấu thực tập tốt nghiệp

Làm việc trong môi trường công ty Hàn Quốc

Có cơ hội sử dụng/ học hỏi tiếng Anh

Môi trường làm việc cực vui vẻ, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh Plan ADD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin