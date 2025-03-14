Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty tnhh Plan ADD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty tnhh Plan ADD Việt Nam
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tổng hợp các chứng từ, hạch toán kế toán...
Theo dõi, quản lý công nợ, xử lý công nợ phải thu.
Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán.
Tính lương, theo dõi công tác BHXH, BHYT, BHTN.
Quản lý chứng từ kế toán (Hợp đồng hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ sách kế toán....).
Soạn thảo hợp đồng, công văn, giấy đề nghị...
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3/4 đại học chính quy chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm làm các dự án thiết kế, xây dựng
Nghiệp vụ chuyên môn tốt, thành thạo các phần mềm phục vụ công việc.
Biết giao tiếp tiếng Anh/Hàn là lợi thế.
Tại Công ty tnhh Plan ADD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập
Dấu thực tập tốt nghiệp
Làm việc trong môi trường công ty Hàn Quốc
Có cơ hội sử dụng/ học hỏi tiếng Anh
Môi trường làm việc cực vui vẻ, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh Plan ADD Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
