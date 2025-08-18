Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 10 Triệu

Mức lương 1 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 218 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 1 - 10 Triệu

Tiếp nhận Data khách hàng từ bộ phận marketing.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Đặt lịch hẹn cho khách hàng qua Bệnh viện để thăm khám

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các báo cáo doanh số bán hàng, báo cáo hoạt động kinh doanh.

Đạt được các chỉ tiêu doanh số được giao.

Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh.

Cập nhật thông tin về sản phẩm, thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 1 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, y tế hoặc công nghệ sinh học.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Khả năng chịu áp lực cao, năng động và sáng tạo.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin