Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 22 Triệu

Mức lương 6 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được xét tăng lương định kỳ. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm. Thưởng lễ, tết và các khoản thưởng khác theo hiệu quả công việc. Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp., Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 6 - 22 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Liên hệ, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ phần mềm của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Thực hiện các báo cáo doanh số và hoạt động kinh doanh định kỳ.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực kinh doanh

Nắm vững các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tinh thần trách nhiệm, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Digital Marketing.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 22 triệu VND

Lương cứng: 1 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

