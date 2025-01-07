Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÂN AN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hỗ trợ TTS 500k/ tháng + Hoa hồng sản phẩm - → KPI • Hưởng hoa hồng 5%/ tổng giá trị hợp đồng - > THU NHẬP CÓ THỂ LÊN ĐẾN 3 - 5 triệu/ tháng hoặc hơn! • Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp; ĐƯỢC NHẬN LÀM VIỆC CHÍNH THỨC KHI ĐỦ NĂNG LỰC, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, bán hàng các sản phẩm công ty kinh doanh

• Thu thập thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ, khai thác tìm kiếm khách hàng mới

• Trực tiếp xử lý các sự cố về phần mềm ( đơn giản)

• Kết hợp với kỹ thuật trên toàn quốc hỗ trợ khách hàng liên tục 24/7

• Tổng hợp bác cáo ngày, tuần, tháng gửi cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành QTKD, Thương mại, Kinh tế

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí sale, sale online

• Am hiểu về các thiết bị ngoại vi như máy in, máy quét, mạng lan,,,

• Có máy tính cá nhân và phương tiện đi lại

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÂN AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÂN AN PHÁT

