Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc Khác
Số lượng tuyển 8 người
Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHYT, BHXH, nghỉ phép năm, thưởng lễ, tết,... Du lịch định kì năm, Quận Phú Nhuận

Thực tập sinh kinh doanh

Tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ, thông tin của công ty

Tiếp cận data khách hàng có sẵn, liên hệ và triển khai thông tin, sản phẩm đến khách hàng

Tham gia vào quá trình khai thác nhu cầu khách hàng

Hỗ trợ khách hàng thông tin về thủ tục, hợp đồng và quy trình bán hàng

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3,4 các trường Đại học, Cao đẳng

Thời gian thực tập tại công ty từ 10 tuần trở lên

Không vướng quá nhiều lịch học

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng: 4 - 5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

