Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: BHYT, BHXH, nghỉ phép năm, thưởng lễ, tết,... Du lịch định kì năm, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ, thông tin của công ty
Tiếp cận data khách hàng có sẵn, liên hệ và triển khai thông tin, sản phẩm đến khách hàng
Tham gia vào quá trình khai thác nhu cầu khách hàng
Hỗ trợ khách hàng thông tin về thủ tục, hợp đồng và quy trình bán hàng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 các trường Đại học, Cao đẳng
Thời gian thực tập tại công ty từ 10 tuần trở lên
Không vướng quá nhiều lịch học

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 triệu VND - 10 triệu VND
Lương cứng: 4 - 5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín

Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 137 Hoàng Văn Thụ, P8, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

