Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH AM Accounting
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 87 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu, tư vấn khách hàng qua điện thoại, email.
Soạn hợp đồng dịch vụ.
Được học cách hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử.
Thực hiện một số công việc khác do cấp trên phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Chăm chỉ, ham học hỏi;
Tự tin, năng động;
Chủ động trong công việc.
Có phương tiện đi lại.
Tại Công ty TNHH AM Accounting Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ lương hàng tháng.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8:00 – 17:00)
Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển.
Được đào tạo và thực hành trực tiếp với phần mềm.
Được đào tạo trở thành nhân viên chính thức của công ty.
Được hỗ trợ làm báo cáo thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AM Accounting
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
