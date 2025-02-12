Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Thực tập sinh kinh doanh

Giới thiệu, tư vấn khách hàng qua điện thoại, email.

Soạn hợp đồng dịch vụ.

Được học cách hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử.

Thực hiện một số công việc khác do cấp trên phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chăm chỉ, ham học hỏi;

Tự tin, năng động;

Chủ động trong công việc.

Có phương tiện đi lại.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được hỗ trợ lương hàng tháng.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8:00 – 17:00)

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển.

Được đào tạo và thực hành trực tiếp với phần mềm.

Được đào tạo trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Được hỗ trợ làm báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

