Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Môi trường làm việc năng động, phát triển bản thân, mở rộng mối quan hệ Định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng Hỗ trợ 3.000.000VNĐ/Tháng từ tháng thứ 3 nếu có khả năng làm việc nhóm tốt và phát huy năng lực, Quận 2
Thực hiện các công việc theo phân công của người quản lý trực tiếp.
Đảm nhận vị trí phù hợp để phát huy tố chất và năng lực bản thân thông qua quá trình đào tạo.
Làm kế hoạch, báo cáo theo yêu cầu của quản lý.
Ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc đang chuẩn bị làm báo cáo thực tập.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
Thời gian làm việc: Trao đổi khi phỏng vấn.
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
