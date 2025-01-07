Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Môi trường làm việc năng động, phát triển bản thân, mở rộng mối quan hệ Định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng Hỗ trợ 3.000.000VNĐ/Tháng từ tháng thứ 3 nếu có khả năng làm việc nhóm tốt và phát huy năng lực, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc theo phân công của người quản lý trực tiếp.
Đảm nhận vị trí phù hợp để phát huy tố chất và năng lực bản thân thông qua quá trình đào tạo.
Làm kế hoạch, báo cáo theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc đang chuẩn bị làm báo cáo thực tập.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
Thời gian làm việc: Trao đổi khi phỏng vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô J-5-1 Đường D3a-N3, khu công nghiệp Hựu Thạnh, Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

