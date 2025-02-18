Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tư vấn về website phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng làm việc

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao

Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ bán hàng online

Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin