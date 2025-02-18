Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
- Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Tư vấn về website phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng làm việc
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao
Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ bán hàng online
Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
