Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được đào tạo bởi các chuyên gia, Ban quản lý cao cấp, Bộ phận nghiên cứu thị trường và bộ phận Pháp lý chuyên biệt., Quận 5

Thực tập sinh kinh doanh

Bạn đang tìm kiếm công việc mới thu nhập cao, có sức đột phá?

Bạn muốn làm việc tại môi trường trẻ, năng động không toxic?

Bạn muốn làm việc tại 1 trong các doanh nghiệp top đầu ngành?

DKRA VEGA trải thảm đỏ chào đón bạn vào Vị trí Thực tập Sinh Kinh doanh (Cơ hội thăng tiến lên chuyên viên kinh doanh nhanh chóng) khai thác thị trường BĐS đang nóng lên, HOT trở lại - Hứa hẹn năm 2025 bùng nổ:

- Cùng với đội ngũ lên phương án và tư vấn theo nhu cầu về các dự án hấp dẫn, nhiều lựa chọn: The Emerald 68, CitiGrand, Sài Gòn River Park, The Sholi, Đất nền Phú Lợi,... cùng hơn 5000 căn hộ tại TP.HCM. (Có hỗ trợ Data Marketing + tận dụng mối quan hệ cá nhân để tiếp cận khách hàng).

- Giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm, dự án mà công ty phân phối;

- Bán các dự án đất nền, nhà phố, chung cư, khu biệt thự, nhà cao cấp, khu nghỉ dưỡng tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận;

- Tư vấn thủ tục pháp lý, hỗ trợ KH lên HĐ (được đào tạo ngay khi nhận việc).

Yêu Cầu Công Việc

- Bạn càng nhiều kinh nghiệm sale, tư vấn, bán hàng... càng thuận lợi cho công việc;

- Bạn chưa có kinh nghiệm được chúng tôi đào tạo thành chuyên viên tư vấn thực thụ;

- Là sinh viên năm cuối thực tập, chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng, đại học có thể làm full time đều đạt yêu cầu;

- Có đam mê kinh doanh, mong muốn kiếm thu nhập cao, có khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;

- Có xe máy, laptop thuận tiện di chuyển và đáp ứng nhu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6.5 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

