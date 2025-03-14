Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 284 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh ...và 2 địa điểm khác, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh

Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và phân tích xu hướng thị trường bất động sản.

Thực hiện chạy quảng cáo Marketing Online/Offline (Facebook Ads, Zalo Ads, GG Ads...)

Hỗ trợ trong việc quản lý và chăm sóc khách hàng.

Tham gia vào các buổi họp nội bộ và học hỏi kiến thức.

Hỗ trợ thực hiện các chiến lược Marketing cho các dự án bất động sản.

Hỗ trợ trong việc quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó (sẽ được đào tạo)

Ứng viên đáp ứng được thời gian làm việc fulltime.

Thời gian thực tập tối thiểu là 02 tháng

Biết sử dụng Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) cơ bản.

Có kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh và thị trường bất động sản ( Chưa có sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp/Lương cơ bản: 1.000.000-6.000.000.

Có cơ hội được đề bạt thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập.

Hỗ trợ ký, đóng mộc xác nhận vị trí Thực tập sinh Kinh Doanh

Hỗ trợ hướng dẫn viết báo cáo/đề tài thực tập theo công việc Thực tập sinh Kinh Doanh

Cung cấp các tài liệu tham khảo/báo cáo thực tập mẫu/của các sinh viên những khóa trước.

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường bất động sản chuyên nghiệp

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Có cơ hội được làm việc trực tiếp với các chuyên gia trong ngành.

Được tham gia các dự án thực tế và có cơ hội đóng góp ý kiến

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp

Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty dành cho thực tập sinh

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

