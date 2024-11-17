Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Triển khai quảng cáo trên kênh Digital Tiktok/TiktokShop
Phân tích, đánh giá, báo cáo về hiệu quả quảng cáo
Được tham gia đề xuất định hướng phát triển kênh và chiến lược
Được tham gia đóng góp ý kiến về tư duy content, phân tích khách hàng để có chiến lược chạy quảng cáo hiệu quả
Các công việc khác phát sinh liên quan
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu đi làm FULLTIME, mong muốn gắn bó lâu dài
Có tham vọng, sẵn sàng chinh chiến cùng startup
Nhanh nhẹn, sáng tạo và nắm bắt xu hướng
Có gu thẩm mỹ, biết edit ảnh và video cơ bản
Có laptop hỗ trợ công việc.
Có tham vọng, sẵn sàng chinh chiến cùng startup
Nhanh nhẹn, sáng tạo và nắm bắt xu hướng
Có gu thẩm mỹ, biết edit ảnh và video cơ bản
Có laptop hỗ trợ công việc.
Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương từ 4-6 triệu + Thưởng theo năng lực
Startup không có gì ngoài kiến thức và cơ hội
Được đào tạo bài bản quy trình Marketing chạy Ads, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được trao quyền sáng tạo, lên ý tưởng, đưa ra các đề xuất và sáng kiến, thực thi các ý tưởng mới lạ
Cơ hội lên Nhân viên chính thức sớm tùy năng lực
Startup không có gì ngoài kiến thức và cơ hội
Được đào tạo bài bản quy trình Marketing chạy Ads, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được trao quyền sáng tạo, lên ý tưởng, đưa ra các đề xuất và sáng kiến, thực thi các ý tưởng mới lạ
Cơ hội lên Nhân viên chính thức sớm tùy năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI