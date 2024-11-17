Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần BZness Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 2 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Triển khai quảng cáo trên kênh Digital Tiktok/TiktokShop

Phân tích, đánh giá, báo cáo về hiệu quả quảng cáo

Được tham gia đề xuất định hướng phát triển kênh và chiến lược

Được tham gia đóng góp ý kiến về tư duy content, phân tích khách hàng để có chiến lược chạy quảng cáo hiệu quả

Các công việc khác phát sinh liên quan

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu đi làm FULLTIME, mong muốn gắn bó lâu dài

Có tham vọng, sẵn sàng chinh chiến cùng startup

Nhanh nhẹn, sáng tạo và nắm bắt xu hướng

Có gu thẩm mỹ, biết edit ảnh và video cơ bản

Có laptop hỗ trợ công việc.

Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương từ 4-6 triệu + Thưởng theo năng lực

Startup không có gì ngoài kiến thức và cơ hội

Được đào tạo bài bản quy trình Marketing chạy Ads, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được trao quyền sáng tạo, lên ý tưởng, đưa ra các đề xuất và sáng kiến, thực thi các ý tưởng mới lạ

Cơ hội lên Nhân viên chính thức sớm tùy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BZness Việt Nam

