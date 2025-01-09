Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Xây dựng chiến lược SEO tổng thể cho website/ dự án.

Thực hiện các hoạt động SEO onpage và offpage.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các hoạt động SEO.

Cập nhật kiến thức SEO mới nhất và áp dụng vào thực tiễn.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing.

Sử dụng các công cụ SEO để theo dõi và phân tích hiệu quả.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có khả năng làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình lưu loát.

Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới một cách nhanh chóng.

Có đam mê với lĩnh vực SEO và marketing online.

Có kiến thức cơ bản về website và internet marketing là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo bài bản về các kỹ năng SEO.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.