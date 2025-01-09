Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Xây dựng chiến lược SEO tổng thể cho website/ dự án.
Thực hiện các hoạt động SEO onpage và offpage.
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các hoạt động SEO.
Cập nhật kiến thức SEO mới nhất và áp dụng vào thực tiễn.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing.
Sử dụng các công cụ SEO để theo dõi và phân tích hiệu quả.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có khả năng làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình lưu loát.
Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới một cách nhanh chóng.
Có đam mê với lĩnh vực SEO và marketing online.
Có kiến thức cơ bản về website và internet marketing là một lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo bài bản về các kỹ năng SEO.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
