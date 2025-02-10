Tuyển Thực tập sinh Marketing TAQ Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 67 đường D4A, khu dân cư Hưng Phú 2, Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Đảm bảo các nội dung thu hút, phù hợp với đối tượng học sinh và phụ huynh, tạo dựng hình ảnh tích cực cho TAQ.

- Theo dõi các xu hướng mới trong social media và các hoạt động của đối thủ, xuất áp dụng phù hợp cho TAQ.

- Các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên cựu học viên TAQ.

- Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, QTKD hoặc liên quan.

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, có lộ trình phát triển riêng cho các bạn làm trái ngành muốn chuyển sang mảng giáo dục.

- Thời gian thực tập: 3-6 tháng.

Tại TAQ Education Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ.

Cấp dấu mộc thực tập.

Được đào tạo phát triển các kỹ năng thực tế như thiết kế, truyền thông, và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TAQ Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin