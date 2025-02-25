Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH MFOOD VIỆT NAM
Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 33 đường số 4, khu phố 2, phường Bình Chiểu,TP Thủ Đức,TP HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu
Lên outline bài viết, viết bài theo ngày/tuần/tháng - QC (kiểm tra chất lượng) bài viết.
-Xây dựng kênh tiktok, làm video và hỗ trợ Mega Live mỗi tháng.
-Viết bài cho website, fanpage
- Biết Chụp hình, chỉnh sửa video và đăng bài về sản phẩm trên các hội nhóm.
- Làm việc theo team.
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Biết về content, đăng bài, chụp hình, quay dựng clip.
- Thái độ: chủ động, trách nhiệm,ham học hỏi
- Có thẩm mỹ tốt về bố cục, hình ảnh, sắc màu.
- Có thể thực tập bán thời gian hoặc fulltime.
Tại CÔNG TY TNHH MFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc thân thiện
- Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MFOOD VIỆT NAM
