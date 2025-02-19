Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Đông Hưng Thuận 10, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết content chuẩn SEO cho Website, Blog, Fanpage, ...
Sáng tạo và sản xuất nội dung phục vụ các chiến dịch quảng cáo và truyền thông.
Hỗ trợ vận hành, kiểm soát, và phân tích số liệu từ các công cụ online, digital, social media.
Sáng tạo nội dung cơ bản, đảm bảo phù hợp với định hướng thương hiệu và mục tiêu chiến dịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3,4 hoặc mới tốt nghiệp thuộc chuyên ngành marketing, quảng cáo, truyền thông….
Năng động, nhanh nhẹn, có khả năng thích ứng nhanh với các nhiệm vụ mới.
Sở hữu nhiều ý tưởng sáng tạo táo bạo và khả năng đề xuất giải pháp.
Tinh thần làm việc quyết liệt, không ngại khó.
Có máy tính cá nhân
Cam kết làm việc 3 buổi/tuần cố định

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo thêm về kiến thức chuyên ngành marketing
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12 Đông Hưng Thuận 10, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

