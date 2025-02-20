Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG PHARMA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 147 Lý Thánh Tông, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn thông tin sản phẩm + làm ảnh cho sản phẩm mới.
Viết bài quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty trên các nền tảng Marketing Online.
Thời gian đầu được training trực tiếp về cách sử dụng hệ thống và hướng dẫn công việc chi tiết.
Thực hiện các công việc khác của MKT do team yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân.
Chủ động trong công việc, nhanh nhẹn, sáng tạo và ham học hỏi.
Có trách nhiệm trong công việc, làm việc nghiêm túc, chăm chỉ.
Ưu tiên sinh viên chuyên ngành Dược, Marketing,..
Có khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop, Canva,...).
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng phụ cấp dành cho TTS (25K/h)
Được sắp lịch theo lịch học
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG PHARMA
