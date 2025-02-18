Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM, Quang Trung, P, Quận 12, Hồ Chí Minh 70000, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing trên các kênh online (Facebook, Google, Zalo, TikTok,...) và offline.

Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng Digital Marketing.

Quản lý và cập nhật nội dung trên website, mạng xã hội.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động Marketing.

Tham gia các buổi họp, brainstorm ý tưởng và lên kế hoạch chiến dịch.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing.

Khả năng làm việc độc lập và nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình.

Thành thạo các công cụ hỗ trợ Marketing online (Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads,...).

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng viết content thu hút người đọc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là Digital Marketing.

Ưu tiên ứng viên có bằng cấp liên quan đến Marketing, Truyền thông, Quảng cáo.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).

Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

