Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27B chế lan viên, phường tây thạnh, quận tân phú, HCM, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Vị trí Thực tập sinh Marketing (Marketing Intern) có trách nhiệm phát triển và thực thi các chiến lược marketing. Là chức vụ cơ bản nhất, họ sẽ phối hợp cùng các phòng ban Marketing và Quảng cáo trong toàn bộ quá trình thực thi chiến dịch. Sự đóng góp sâu sắc của họ sẽ giúp phát triển, mở rộng và duy trì kênh marketing của công ty.

Đây là một cơ hội tốt để các bạn sinh viên học các kĩ năng và kiến thức về marketing. Do đó, Thực tập sinh Marketing cần tìm hiểu kĩ về marketing trước khi làm việc trong bất cứ môi trường doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Hỗ trợ thực hiện các công việc sản xuất content,hình ảnh đăng bài lên các nền tảng Social

Thực hiện chạy quảng cáo các nền tảng Social Facebook, Tiktok

Thực hiện các hoạt động Media

Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động Marketing

Báo cáo công việc, tiến độ thời gian

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên theo học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Báo chí

Tinh thần ham học hỏi và yêu nghề

Hiểu biết cơ bản về các kĩ thuật trong marketing

Ưu tiên có các kỹ năng xử lý thiết kế hình ảnh, quay dựng là một lợi thế

Khả năng giao tiếp (viết, nói) tốt

Yêu thích công việc sáng tạo, sẵn sàng học hỏi kiến thức mới.

Ưu tiên hướng ngoại, năng động, chăm chỉ và nhiệt tình,chủ động cao trong công việc;

Có tinh thần cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập dao động 2- 3tr/tháng;

Thời gian học việc: 7 ngày (không lương) - sau thời gian học việc sẽ là thời gian bắt đầu thực tập

Thời gian thực tập: tối thiểu 3 tháng. (Sau thời gian thực tập nếu làm tốt có thể làm lâu dài => Thử việc (1 tháng) => Làm việc chính thức)

Được đào tạo hướng dẫn công việc đầy đủ;

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiệt tình;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.