Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 240 Lê Quang Định, phường 14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

LƯU Ý: Ứng viên tìm hiểu thông tin công ty tại website chính thức của công ty trước khi tham gia phỏng vấn
Hỗ trợ phân tích, lập chiến lược SEO tổng thể, SEO Onpage và Offpage.
Hỗ trợ phân tích từ khóa tiềm năng, lập kế hoạch link-building cho website.
Đăng bài lên các website, kênh social của công ty
Hỗ trợ soạn Outline /Content (nội dung + hình ảnh).
Thiết kế hình ảnh, edit video cơ bản
Các công việc khác của team

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học/ sắp tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên đại học các ngành Báo chí, Ngôn ngữ, Marketing...
Khả năng đọc hiểu tài liệu tốt.
Có laptop cá nhân
Năng động, hoạt bát.
Thời gian: Đi làm tối thiểu 4 ngày/ tuần
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng Thứ 7

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp lương (trao đổi khi pv)
Hỗ trợ số liệu làm báo cáo thực tập
Được thể hiện khả năng sáng tạo của bản thân.
Được đào tạo marketing thực chiến: SEO, Ads, Design

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 18/3 Đường 12, Khu phố Tam Đa, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

