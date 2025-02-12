Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 240 Lê Quang Định, phường 14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phân tích, lập chiến lược SEO tổng thể, SEO Onpage và Offpage.

Hỗ trợ phân tích từ khóa tiềm năng, lập kế hoạch link-building cho website.

Đăng bài lên các website, kênh social của công ty

Hỗ trợ soạn Outline /Content (nội dung + hình ảnh).

Thiết kế hình ảnh, edit video cơ bản

Các công việc khác của team

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học/ sắp tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên đại học các ngành Báo chí, Ngôn ngữ, Marketing...

Khả năng đọc hiểu tài liệu tốt.

Có laptop cá nhân

Năng động, hoạt bát.

Thời gian: Đi làm tối thiểu 4 ngày/ tuần

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng Thứ 7

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp lương (trao đổi khi pv)

Hỗ trợ số liệu làm báo cáo thực tập

Được thể hiện khả năng sáng tạo của bản thân.

Được đào tạo marketing thực chiến: SEO, Ads, Design

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại

