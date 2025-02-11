Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 373 QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

• Xây dựng và quản lý các kênh Social Media (Tiktok, Youtube...)

• Sáng tạo kịch bản cho video Tiktok

• Bắt kịp xu hướng và nghiên cứu nội dung hấp dẫn, viral cho các kênh mình phụ trách.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đang theo học tại các chuyên ngành như Báo chí - Truyền Thông, Văn học - Ngôn ngữ, Marketing, Kinh Doanh.

• Có khả năng làm việc ít nhất 8 buổi/tuần.

• Kỹ năng biên tập và sáng tạo thông điệp truyền thông.

• Tư duy content tốt, biết phân tích tâm lý người dùng.

• Chủ động, tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp tiền xăng xe.

Hỗ trợ lịch học và có dấu mộc làm báo cáo khi cần.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Làm việc 8 buổi/tuần

Thời gian: 8h30-12h, 13h30-18h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAN SAN GROUP

