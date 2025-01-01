Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Mức lương
6 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 6 - 14 Triệu
Tư vấn giải pháp marketing cho doanh nghiệp
Chăm sóc khách hàng
Làm việc theo sự chỉ dẫn của quản lý
Với Mức Lương 6 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đang chờ tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
Sức khỏe: Tốt
Lý lịch rõ ràng.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
LỢI : các bạn chưa có kinh nghiệm sẽ được train, tham gia mọi hoạt động của công ty
LƯƠNG: Hoa hồng + lương căn bản + phụ cấp
LỚN: Va chạm, mở rộng kiến thức và mối quan hệ
LIỀU: Mạnh dạn, tự tin hơn
LOVE: ...(để đây và không nói gì)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
