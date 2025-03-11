Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TM & DV NHỊ GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 186 - 188 Nguyễn Duy, phường 9, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

1.Tuyển dụng:

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên fanpage/group/website tuyển dụng

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, lên lịch phỏng vấn.

Hỗ trợ các công tác hành chính liên quan đến tuyển dụng (ví dụ: soạn thảo hợp đồng, theo dõi quá trình onboarding).

2.Truyền thông nội bộ:

Tham gia lên ý tưởng, hỗ trợ thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ (tổ chức sự kiện, viết bài nội bộ, tạo video giới thiệu về công ty, văn hóa công ty...).

Hỗ trợ xây dựng và quản lý các kênh truyền thông nội bộ (fanpage nội bộ, group chat...).

Hỗ trợ quay phim, chụp ảnh, dựng video các hoạt động của công ty để đăng tải trên các kênh social.

3.Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Thực hiện công tác hành chính, văn thư văn phòng, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,....

Soạn thảo các loại văn bản hành chính;

Tiếp đón nhân sự mới và hoàn thiện các thủ tục nhân sự khác;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận điều phối và chỉ định.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3-4 chuyên ngành nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan ;

- Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel. Power Point,...);

- Nhiệt tình, chăm chỉ, hoà đồng ;

- Thời gian thực tập ít nhất 3 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NHỊ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ phí thực tập 4 triệu đồng/ tháng ;

- Hỗ trợ cơm trưa văn phòng;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết;

- Được hướng dẫn đào tạo trong quá trình thực tập;

- Được hỗ trợ dấu mộc khi hoàn thành khóa thực tập;

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NHỊ GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin