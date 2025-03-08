Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3 Đường Trần Cao Vân, Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Theo dõi, liên hệ, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách nhân viên.
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự công ty & hỗ trợ các công việc tuyển dụng (Đăng tin, nhập data, sàng lọc hồ sơ, đặt lịch phỏng vấn, đón tiếp, trả kết quả phỏng vấn)
- Phụ trách đào tạo về văn hóa, qui trình làm việc với nhân viên
- Các công việc hành chính liên quan, báo cáo,...

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, tư tin, linh hoạt, khả năng thích ứng cao, nhiệt tình
- Có khả năng xử lí tình huống, vấn đề
- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt
- Ưu tiên sinh viên năm 2,3 khối ngành & trường kinh tế

Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ Tuyển dụng
- Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo và có cơ hội phát huy tối đa năng lực của bản thân
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động đầy sáng tạo, thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES

Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 59/44 Đường số 5, Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

