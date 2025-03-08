Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3 Đường Trần Cao Vân, Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự

- Theo dõi, liên hệ, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách nhân viên.

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự công ty & hỗ trợ các công việc tuyển dụng (Đăng tin, nhập data, sàng lọc hồ sơ, đặt lịch phỏng vấn, đón tiếp, trả kết quả phỏng vấn)

- Phụ trách đào tạo về văn hóa, qui trình làm việc với nhân viên

- Các công việc hành chính liên quan, báo cáo,...

Yêu Cầu Công Việc

- Năng động, tư tin, linh hoạt, khả năng thích ứng cao, nhiệt tình

- Có khả năng xử lí tình huống, vấn đề

- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt

- Ưu tiên sinh viên năm 2,3 khối ngành & trường kinh tế

Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ Tuyển dụng

- Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo và có cơ hội phát huy tối đa năng lực của bản thân

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động đầy sáng tạo, thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES

