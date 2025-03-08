Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 3 Đường Trần Cao Vân, Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
- Theo dõi, liên hệ, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách nhân viên.
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự công ty & hỗ trợ các công việc tuyển dụng (Đăng tin, nhập data, sàng lọc hồ sơ, đặt lịch phỏng vấn, đón tiếp, trả kết quả phỏng vấn)
- Phụ trách đào tạo về văn hóa, qui trình làm việc với nhân viên
- Các công việc hành chính liên quan, báo cáo,...
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động, tư tin, linh hoạt, khả năng thích ứng cao, nhiệt tình
- Có khả năng xử lí tình huống, vấn đề
- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt
- Ưu tiên sinh viên năm 2,3 khối ngành & trường kinh tế
- Có khả năng xử lí tình huống, vấn đề
- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt
- Ưu tiên sinh viên năm 2,3 khối ngành & trường kinh tế
Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ Tuyển dụng
- Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo và có cơ hội phát huy tối đa năng lực của bản thân
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động đầy sáng tạo, thời gian làm việc linh hoạt
- Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo và có cơ hội phát huy tối đa năng lực của bản thân
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động đầy sáng tạo, thời gian làm việc linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI