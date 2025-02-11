Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Kênh Tân Hóa, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Thực hiện công tác setup buổi phỏng vấn định kỳ

Hỗ trợ sắp xếp, thông báo lịch đào tạo/ nhận việc cho nhân viên

Làm các nghiệp vụ c&b cơ bản

Tham gia công tác truyền thông, đẩy mạnh gắn kết đội ngũ

Giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn người lao động thực hiện đúng luồng các quy trình, quy định đang có

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+Chăm chỉ chịu khó

+Mong muốn theo nghề nhân sự

+Tinh thần tích cực, không bị cảm xúc cá nhân chi phối

+Có laptop

+Có khả năng giao tiếp/ sắp xếp công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

+Mức offer theo năng lực phù hợp.

+Cơ hội xét lên chính thức ký HĐLĐ

+Môi trường năng động, vui vẻ

+Được tự chủ quản lý và bao quát công việc cá nhân

+Được đồng hành và hướng dẫn của anh chị có chuyên môn trong văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin