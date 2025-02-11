Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 23 Kênh Tân Hóa, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Thực hiện công tác setup buổi phỏng vấn định kỳ
Hỗ trợ sắp xếp, thông báo lịch đào tạo/ nhận việc cho nhân viên
Làm các nghiệp vụ c&b cơ bản
Tham gia công tác truyền thông, đẩy mạnh gắn kết đội ngũ
Giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn người lao động thực hiện đúng luồng các quy trình, quy định đang có
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+Chăm chỉ chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì
+Mức offer theo năng lực phù hợp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
