Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Liên kết Thái Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 191b Thảo Điền P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ quy trình tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng dựa trên mô tả công việc có sẵn, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Hỗ trợ truyền thông nội bộ, tổ chức các chương trình, sự kiện cho Công ty.

Hỗ trợ các công việc hành chính, quản lý hồ sơ và văn phòng phẩm.

Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối đang theo học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh tế.

Cẩn thận, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực.

Chủ động, có tinh thần học hỏi.

Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực.

Kỹ năng văn phòng và giao tiếp tốt.

Ứng viên có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Tại Công ty TNHH Liên kết Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Phụ cấp 2,5 triệu/ 1 tháng (Tối thiểu làm 9 buổi/ 1 tuần

Thời gian làm việc và phúc lợi

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo, phát triển bản thân.

Có cơ hội làm việc chính thức sau thời gian thực tập.

Tích lũy kinh nghiệm thực tế, phát triển kỹ năng chuyên môn và được trau dồi các kỹ năng mềm.

Hỗ trợ dấu mộc sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên kết Thái Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin