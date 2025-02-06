Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 Nguyễn Háo Vĩnh, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng của công ty: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên lạc với ứng viên, tổ chức phỏng vấn, ...

Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình tuyển dụng, các hoạt động thu hút nhân tài.

Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến bộ phận nhân sự.

Tham gia các dự án, hoạt động của bộ phận nhân sự theo sự phân công của quản lý.

Được tiếp cận và học hỏi các kiến thức, kỹ năng chuyên môn về lĩnh vực nhân sự trong môi trường chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến nhân sự, quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, ...

Có kiến thức cơ bản về các quy trình tuyển dụng, quản lý nhân sự.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực nhân sự.

Được hỗ trợ, hướng dẫn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, ...

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG

