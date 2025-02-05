Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH OH VACATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ, thủ tục nhận việc làm hợp đồng cho nhân sự mới

- Quản lý nguồn database ứng viên của cá nhân và công ty

- Tham gia đóng góp ý tưởng, hỗ trợ thực hiện các dự án tạo nguồn và xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là người có trách nhiệm, nghiêm túc và chủ động trong công việc

- Là sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội

- Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm tuyển Mass (khối Sales, Telesales, CSKH...) là 1 lợi thế

- Có định hướng phát triển rõ ràng về mảng Tuyển dụng & nhân sự hoặc học các ngành QTKD, QTNL...

- Cầu thị, chăm chỉ, không ngại thử thách

Tại CÔNG TY TNHH OH VACATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa hồng tuyển dụng theo hiệu quả công việc

- Được học hỏi và phát triển trong ngành Nhân sự, đặc biệt là mảng Tuyển dụng

- Được training từ A - Z quy trình Tuyển dụng, các kỹ năng nhân sự, phỏng vấn, đánh giá ứng viên

- Phát triển các kỹ năng giao tiếp, làm việc đội nhóm

- Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối

- Tham gia teambuilding và các sự kiện nội bộ của công ty

- Được làm việc tại tập đoàn lớn tại Việt Nam trong lĩnh vực nghỉ dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OH VACATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin