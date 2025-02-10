Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 105 Xuân Hồng, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên, phát triển nguồn nhân sự.
Sàng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ ứng viên.
Báo cáo lịch phỏng vấn.
Hỗ trợ sắp xếp cho buổi phỏng vấn tập trung.
Báo cáo kết quả tuyển dụng hằng ngày cho quản lý.
Các công việc hỗ trợ chuyên môn khác theo sắp xếp của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học các ngành Quản trị Nhân lực, Luật,... liên quan.
Chăm chỉ, nhiệt huyết.
Có laptop riêng.
Làm việc ít nhất 4 ngày trong tuần theo giờ hành chính.

Tại Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng liên quan Tuyển dụng, Hành chính - Nhân sự.
Trải nghiệm làm việc đúng chuyên môn.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, quy trình chuyên nghiệp.
Hỗ trợ tài liệu liên quan báo cáo, dấu mộc.
Không KPI tuyển dụng.
Trợ cấp thực tập và hoa hồng tuyển dụng 500.000đ/ nhân viên nhận việc thành công.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần bất đọng sản phúc thịnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 105 xuân hồng, phường 12, tân bình

