Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng của Khối Nhân sự.

Hỗ trợ sắp xếp hồ sơ, giấy tờ.

Hỗ trợ dịch thuật các văn bản.

Các nhiệm vụ khác được giao.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối các trường Đại học với chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan khác.

Ưu tiên ứng viên có thể thực tập full-time với thời gian tối thiểu 3 tháng.

Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Thân thiện, cẩn thận, năng động.

Có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp thực tập full-time: 2.000.000 VND/tháng và chi phí gửi xe: 400.000 VND/tháng.

Tham gia các chương trình đào tạo của công ty (kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp).

Được hỗ trợ đóng dấu mộc thực tập (nếu có).

Có cơ hội tham gia Team building/ Đi chơi/ Hoạt động trong nhà/ Tiệc tùng/ Du lịch hàng năm với công ty.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội làm việc và học tập liên quan đến kiến thức đầu tư, trực tiếp từ các chuyên gia trong ngành chứng khoán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin